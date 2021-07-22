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В FIFA 22 появится модель ожидаемых голов xG – разработчики показали геймплей нового симулятора
Уже успели достать видеокарту для обновленной версии?
PlayStation
20 июля Electronic Arts показала геймплей FIFA 22. Также разработчики поделились подробностями о будущей игре.
Будет улучшена подробная статистика, которая отображается после матча. Компания Electronic Arts добавила в FIFA 22 тепловые карты и модель ожидаемых голов (xG).
BREAKING: FIFA 22 will include Expected Goals (xG).— The xG Philosophy (@xGPhilosophy) July 20, 2021
Релиз симулятора состоится 1 октября 2021 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, Xbox (One, Series X, Series S) и Google Stadia. Отмечается, что HyperMotion Technology – новая главная фишка FIFA 22. Анимации футболистов генерируется в реальном времени. Также в EA сделали апгрейд в действиях голкиперов, также изменится режим карьеры.
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