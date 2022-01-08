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Зинченко - лицо футбольной игры. UFL - лучше FIFA?

FIFA
(1 голосов)
Зинченко - лицо футбольной игры. UFL - лучше FIFA?

Новина українською

Неужели у FIFA и PES появился новый конкурент? Что нам приготовили разработчики Strikerz? Новый футбольный симулятор UFL: там уже есть Зинченко, Вест Хэм Ярмоленко и Шахтер Донецк! Что сейчас известно о новой футбольной игре?

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