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Зинченко - лицо футбольной игры. UFL - лучше FIFA?
Неужели у FIFA и PES появился новый конкурент? Что нам приготовили разработчики Strikerz? Новый футбольный симулятор UFL: там уже есть Зинченко, Вест Хэм Ярмоленко и Шахтер Донецк! Что сейчас известно о новой футбольной игре?
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