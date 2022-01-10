Игровые новости: Феминистки vs Сталкер 2 / Скандал с FIFA 22 / Дата выхода GTA VI / 500 часов на игру

Первые игровые новости в 2022 году! Пока мы наедались, новости собирались в свежий выпуск. Почему феминистки хотят отменить выход S.T.A.L.K.E.R 2? EA снова попала в скандал: как воруют аккаунты в FIFA 22? Что известно о выходе новой серии легендарной игры GTA?