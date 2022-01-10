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Игровые новости: Феминистки vs Сталкер 2 / Скандал с FIFA 22 / Дата выхода GTA VI / 500 часов на игру

FIFA
(1 голосов)
Игровые новости: Феминистки vs Сталкер 2 / Скандал с FIFA 22 / Дата выхода GTA VI / 500 часов на игру

Новина українською

Первые игровые новости в 2022 году! Пока мы наедались, новости собирались в свежий выпуск. Почему феминистки хотят отменить выход S.T.A.L.K.E.R 2? EA снова попала в скандал: как воруют аккаунты в FIFA 22? Что известно о выходе новой серии легендарной игры GTA?

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