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Рейтинги игроков, без УПЛ. Как EA издевается над украинцами в своем симуляторе

FIFA
(1 голосов)
Рейтинги игроков, без УПЛ. Как EA издевается над украинцами в своем симуляторе

UA-Футбол
Новина українською

Ужасные лица, нелогичные рейтинги украинцев и отсутствие украинской Премьер-лиги в FIFA 22 – как EA издеваются над Украиной в своем симуляторе? Исследовали для вас все виды пыток для украинского геймера и попытались немного об этом рассказать в нашем новом выпуске. Заряжай геймпад, будем бомбить.

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