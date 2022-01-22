Рейтинги игроков, без УПЛ. Как EA издевается над украинцами в своем симуляторе

Ужасные лица, нелогичные рейтинги украинцев и отсутствие украинской Премьер-лиги в FIFA 22 – как EA издеваются над Украиной в своем симуляторе? Исследовали для вас все виды пыток для украинского геймера и попытались немного об этом рассказать в нашем новом выпуске. Заряжай геймпад, будем бомбить.