EA Sports удаляют Россию из FIFA и NHL

Компания EA Sports решила удалить Россию из футбольного симулятора FIFA и NHL.

Об этом пишет официальный Twitter организации.

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

"EA Sports удаляют рашистов из игр серии FIFA и NHL из-за войны в Украине. Достаточно россиянам прятаться от реальности в видеоиграх, пока их войска убивают украинцев", - говорится в заявлении УАФ.