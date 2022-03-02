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EA Sports удаляют Россию из FIFA и NHL

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EA Sports удаляют Россию из FIFA и NHL

ea.com

Новина українською

Компания EA Sports решила удалить Россию из футбольного симулятора FIFA и NHL.

Об этом пишет официальный Twitter организации.

"EA Sports удаляют рашистов из игр серии FIFA и NHL из-за войны в Украине. Достаточно россиянам прятаться от реальности в видеоиграх, пока их войска убивают украинцев", - говорится в заявлении УАФ.

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В статье: ea sports
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