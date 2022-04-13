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FIFA вычистила из игры все русское: клубы, сборную, стадион
Все российские клубы будут заменены на ПСЖ
Фото: facebook.com/easportsfifa
Компания EA SPORTS наконец уберет из игры все русское. В девятом патче уже не будет футбольных команд из-за поребрика.
Разработчики сообщают, что из игры удаляются московские клубы ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Также там не будет сборной россии и стадиона "Открытие Арена". Если у пользователя ранее был избран российский клуб, он будет автоматически изменен на ПСЖ.
При этом, российские футболисты в игре останутся.
Обновление будет доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S.
Ранее мы сообщали, что разработчик World of Tanks и других популярных в рф военных игр
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