FIFA вычистила из игры все русское: клубы, сборную, стадион

Компания EA SPORTS наконец уберет из игры все русское. В девятом патче уже не будет футбольных команд из-за поребрика.

Разработчики сообщают, что из игры удаляются московские клубы ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Также там не будет сборной россии и стадиона "Открытие Арена". Если у пользователя ранее был избран российский клуб, он будет автоматически изменен на ПСЖ.

При этом, российские футболисты в игре останутся.

Обновление будет доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S.