Киберспортивная команда Динамо собрала 150 тысяч в поддержку ВСУ

Киевское "Динамо" в рамках киберспортивных благотворительных матчей по дисциплине FIFA 22 провело ряд матчей в поддержку Вооруженных Сил Украины.

В итоге во время трансляции поединков с "Мальме", "Брондбю" и "Легией" удалось собрать 150 000 грн. Собранные деньги пойдут в фонд United24, в частности, на покупку медицинского оборудования для лечения украинских защитников.

Следующие матчи "бело-синих" состоятся:

30 июня в 21:00

"Аякс" – "Динамо"

1 июля в 20:00

"Боруссия" Д – "Динамо"

Видео-трансляцию можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале киевского "Динамо".