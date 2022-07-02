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Стала известна дата выхода новой FIFA

FIFA
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Это будет последний футсим от Ea Sports под названием FIFA

Стала известна дата выхода новой FIFA

Новина українською

Новая часть футбольного симулятора FIFA 23 имеется в конце сентября. А именно 30 сентября, об этом сообщил игровой инсайдер Том Гендерсон.

Примечательно, что данная 23-я часть с классическим названием, по которой ее фанаты знают по всему миру десятки лет, станет последней. Так как сотрудничество FIFA и Ea Sports придет после выхода игры.

Поэтому летом 2023 года следует ожидать футбольную игру от EA Sports уже под новым названием. Также источник сообщает, что, несмотря на данные изменения, "электроники" сохранят за собой более 300 лицензий.

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В статье: FIFA
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Источник:
Exputer

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