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Роналду не в ТОП-5, Неймар - не в ТОП-10. Рейтинги лучших игроков FIFA 23
Не самые очевидные скиллы в новой части футсима
Буквально уже через месяч выйдет новая часть футбольного симулятора FIFA. В сеть просочились рейтинги лучших 50 игроков 23-й части.
Сразу 5 футболистов получили наивысшую оценку: форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, вингер "ПСЖ" Лионель Месси, а также новоиспеченный лидер атак каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский - все они имеют рейтинг в 91 балл.
Примечательно, что в 5-ку лучших не попал форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, а бразилец Неймар и вовсе не попал в ТОП-10 и довольствуется рейтингом 89.
Топ 1-10 игроков FIFA 23
Топ 20-30 игроков FIFA 23
Топ 40-50 игроков FIFA 23
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