Фоден и Палмер получили самые высокие рейтинги в очередной команде недели в EA FC 24

Канадская компания EA Sports в своем футбольном симуляторе опубликовала очередную символическую команду недели. Речь идет о сборной 30-й игровой недели сезона 2023/24 в EA FC24.

Самые высокие показатели получили представители АПЛ. В частности, хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден получил карточку с общим рейтингом 90, а полузащитник лондонского "Челси" Коу Палмер - 88.

Среди звезд мирового футбола в этой символической команде также можно выделить вингера "Милана" Кристиана Пулишича (рейтинг - 87) и бывшего защитника "Ман Сити", а ныне центрбека саудовского ФК "Аль-Наср" и партнера легендарного Криштиану Роналду - Эмерика Ляпорта (88 баллов).

Once more with feeling.#TOTW 30's landed in Ultimate Team, the final Team of the Week of #FC24. pic.twitter.com/2JswYGvVP8