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Фоден и Палмер получили самые высокие рейтинги в очередной команде недели в EA FC 24
В символическую сборную также попали Пулишич и Ляпорт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Канадская компания EA Sports в своем футбольном симуляторе опубликовала очередную символическую команду недели. Речь идет о сборной 30-й игровой недели сезона 2023/24 в EA FC24.
Самые высокие показатели получили представители АПЛ. В частности, хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден получил карточку с общим рейтингом 90, а полузащитник лондонского "Челси" Коу Палмер - 88.
Среди звезд мирового футбола в этой символической команде также можно выделить вингера "Милана" Кристиана Пулишича (рейтинг - 87) и бывшего защитника "Ман Сити", а ныне центрбека саудовского ФК "Аль-Наср" и партнера легендарного Криштиану Роналду - Эмерика Ляпорта (88 баллов).
Once more with feeling.#TOTW 30's landed in Ultimate Team, the final Team of the Week of #FC24. pic.twitter.com/2JswYGvVP8— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) April 10, 2024
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