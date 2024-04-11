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Фоден и Палмер получили самые высокие рейтинги в очередной команде недели в EA FC 24

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В символическую сборную также попали Пулишич и Ляпорт

Фоден и Палмер получили самые высокие рейтинги в очередной команде недели в EA FC 24

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Канадская компания EA Sports в своем футбольном симуляторе опубликовала очередную символическую команду недели. Речь идет о сборной 30-й игровой недели сезона 2023/24 в EA FC24.

Самые высокие показатели получили представители АПЛ. В частности, хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден получил карточку с общим рейтингом 90, а полузащитник лондонского "Челси" Коу Палмер - 88.

Среди звезд мирового футбола в этой символической команде также можно выделить вингера "Милана" Кристиана Пулишича (рейтинг - 87) и бывшего защитника "Ман Сити", а ныне центрбека саудовского ФК "Аль-Наср" и партнера легендарного Криштиану Роналду - Эмерика Ляпорта (88 баллов).

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