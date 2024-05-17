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Организация Зинченко, NaVi и Maincast проведут благотворительный турнир с FC 24
Цель - протезирование для украинских военных
t.me/maincasterska
17-го мая стартует благотворительный турнир по дисциплине EA FC24. Его организаторами стали украинская команда Natus Vincere, киберспортивная организация защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко (Passion UA), украинская студия Maincast и благотворительный фонд "Superhumans".
Цель ивента - закупить протезирование для украинских военных, получивших ранения, защищая наше государство. Целью сбора является собрать сумму в размере 5 миллионов гривен.
Организаторы сообщаются, что участниками турнира и гостями события станут украинские футболисты, комики, музыканты и деятели киберспорта.
Для участия в розыгрыше нужно задонатить сумму от 50 грн. Условия розыгрыша здесь.
Трансляция события состоится на Youtube-канале и платформе Twich студии Maincast.
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