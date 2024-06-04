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В начале июля в Германии пройдет чемпионат мира по EA Sports FC 24
Уже известны имена 24/32 участников
Shutterstock / EAFC
В период с 11-го по 13-е июля пройдет чемпионат мира по дисциплине EA Sports FC 24 - Uber Eats Music Hall. Ивент состоится в Германии. Киберспортсмены из разных стран будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В частности, участие в Uber Eats Music Hall примут 32 игрока. 24 из них добыли путевку на турнир через матчи регулярного первенства, другие - смогут пробиться на ивент через стадию отбора.
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