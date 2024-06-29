В маске. Мбаппе получил обновленный скин в EA FC 24

Канадская компания-разработчик видеоигр выпустила мини-обновление в EA FC 24. В частности, была добавлена маска капитана и главной звезды сборной Франции Килиана Мбаппе.

Напомним, новоиспеченный форвард мадридского "Реала" получил перелом носа в матче первого тура группового этапа против национальной команды Австрии.

Против Нидерландов Мбаппе не играл, а в поединке с поляками вышел в той же маске.