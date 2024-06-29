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В маске. Мбаппе получил обновленный скин в EA FC 24
На удивление, быстрая реакция от EA Sports
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Канадская компания-разработчик видеоигр выпустила мини-обновление в EA FC 24. В частности, была добавлена маска капитана и главной звезды сборной Франции Килиана Мбаппе.
Напомним, новоиспеченный форвард мадридского "Реала" получил перелом носа в матче первого тура группового этапа против национальной команды Австрии.
Против Нидерландов Мбаппе не играл, а в поединке с поляками вышел в той же маске.
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Вarcelinius
30.06.2024 в 00:40
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