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В маске. Мбаппе получил обновленный скин в EA FC 24

FIFA

На удивление, быстрая реакция от EA Sports

В маске. Мбаппе получил обновленный скин в EA FC 24

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канадская компания-разработчик видеоигр выпустила мини-обновление в EA FC 24. В частности, была добавлена маска капитана и главной звезды сборной Франции Килиана Мбаппе.

Напомним, новоиспеченный форвард мадридского "Реала" получил перелом носа в матче первого тура группового этапа против национальной команды Австрии.

Против Нидерландов Мбаппе не играл, а в поединке с поляками вышел в той же маске.

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Килиан Мбаппе EA FC 24
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Комментарии
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Вarcelinius
30.06.2024 в 00:40
Ниндзя-черепашка.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
30.06.2024 в 00:40
Ниндзя-черепашка.
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Просто Квашин (Харків)
30.06.2024 в 03:13
це твій "дєдушка" - який в Ла Лізі буде любити " бабушку Барсу"...
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