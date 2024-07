Беллингем, Зидан, Бекхэм и Буффон попали на обложку EA FC 25

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts, а в частности их подразделение EA Sports, представила обложку новой части футбольного симулятора EA FC 25.

Как и ожидалось, главная роль досталась звезде мадридского "Реала" и сборной Англии Джуду Беллингему. Также на постер нового тайтла попали сразу несколько легенд. Речь идет о бывших полузащитниках "сливочных" в лице Дэвида Бекхэма и Зинедина Зидана, и легендарного голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

Кроме того, на обложке новой части футсима можно увидеть лучшую футболистку мира 2023-го года - представительницу каталонской "Барселоны" Айтану Боймати.

Примечательно, что это обложка именно не базового издания - Ultimate Edition.

Напомним, на обложке актуальной на данный момент EA FC 24 изображен норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Кроме того, в Electronic Arts сообщили, что 17-го июля выйдет официальный трейлер новой части игры.

Defined by silverware delivered for the club.



Presenting the #FC25 Ultimate Edition Cover, featuring @GianluigiBuffon, @AitanaBonmati, @BellinghamJude, Zinedine Zidane and David Beckham.



See the full Reveal July 17: https://t.co/x0js9uvbhH pic.twitter.com/R4QFrutR0I