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Беллингем, Зидан, Бекхэм и Буффон попали на обложку EA FC 25
Как и прогнозировалось, Джуд в главной роли
Adidas
Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts, а в частности их подразделение EA Sports, представила обложку новой части футбольного симулятора EA FC 25.
Как и ожидалось,
Кроме того, на обложке новой части футсима можно увидеть лучшую футболистку мира 2023-го года - представительницу каталонской "Барселоны" Айтану Боймати.
Примечательно, что это обложка именно не базового издания - Ultimate Edition.
Напомним, на обложке актуальной на данный момент EA FC 24 изображен норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
Кроме того, в Electronic Arts сообщили, что 17-го июля выйдет официальный трейлер новой части игры.
Defined by silverware delivered for the club.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 15, 2024
Presenting the #FC25 Ultimate Edition Cover, featuring @GianluigiBuffon, @AitanaBonmati, @BellinghamJude, Zinedine Zidane and David Beckham.
See the full Reveal July 17: https://t.co/x0js9uvbhH pic.twitter.com/R4QFrutR0I
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