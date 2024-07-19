FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вышел официальный трейлер EA FC 25
Также известна дата релиза
EA SPORTS FC
Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts представила первый официальный трейлер новой EA FC 25.
В эпицентре ролика можно увидеть звезду мадридского "Реала" Джуда Беллингема и противостояние "сливочных" против "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы в плей-офф Лиги чемпионов. К слову, именно английский хавбек,
Также Electronic Arts сообщили, что новая часть футбольного симулятора увидит мир 27-го сентября.
Релиз состоится на всех главных платформах, в том числе и на консолях прошлого поколения. Речь идет о PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Официальный трейлер EA FC 25
Популярное сейчас
- Днепр-1 снялся с соревнований УПЛ, - СМИ
- Силы обороны отошли из Урожайного в Донецкой области
- Определились все участники 2-го раунда квалификации ЛЧ. Перед матчами будет жеребьевка 3-го этапа. Потенциальные соперники Динамо
- Беллингем, Зидан, Бекхэм и Буффон попали на обложку EA FC 25
- С игрой в обороне нужно что-то делать. ТМ. Динамо - Унион 2:3
- Юношеское Евро-2024. Украина с двумя Шевченко играет в нулевую ничью с Норвегией