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Вышел официальный трейлер EA FC 25

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Вышел официальный трейлер EA FC 25

EA SPORTS FC

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Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts представила первый официальный трейлер новой EA FC 25.

В эпицентре ролика можно увидеть звезду мадридского "Реала" Джуда Беллингема и противостояние "сливочных" против "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы в плей-офф Лиги чемпионов. К слову, именно английский хавбек, вместе с легендами прошлого, попал на обложку нового тайтла.

Также Electronic Arts сообщили, что новая часть футбольного симулятора увидит мир 27-го сентября.

Релиз состоится на всех главных платформах, в том числе и на консолях прошлого поколения. Речь идет о PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Официальный трейлер EA FC 25

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