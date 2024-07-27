Вышел первый геймплейный трейлер EA FC 25

Компания-разработчик видеоигр Electronic Arts на официальном Youtube-канале представила первый геймплейный трейлер новой EA FC 25.

Акцент в новом ролике сделан на функции FC IQ, которая позволит игрокам иметь больше контроля над стратегиями своей команды.

Также разработчики обещают добавить в новую часть футбольного симулятора новые игровые стили для голкиперов, тактические фолы, особые приемы, реализацию имитации движений тела, формы и поверхностей.

Читайте также Вышел официальный трейлер EA FC 25

Напомним, официальный релиз игры состоится 27-го сентября на всех главных платформах, в том числе и на консолях прошлого поколения. Речь идет о PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Геймплейный трейлер EA FC 25