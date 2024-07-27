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Вышел первый геймплейный трейлер EA FC 25
Разработчики показали новые фишки
EA SPORTS FC
Компания-разработчик видеоигр Electronic Arts на официальном Youtube-канале представила первый геймплейный трейлер новой EA FC 25.
Акцент в новом ролике сделан на функции FC IQ, которая позволит игрокам иметь больше контроля над стратегиями своей команды.
Также разработчики обещают добавить в новую часть футбольного симулятора новые игровые стили для голкиперов, тактические фолы, особые приемы, реализацию имитации движений тела, формы и поверхностей.
Напомним, официальный релиз игры состоится 27-го сентября на всех главных платформах, в том числе и на консолях прошлого поколения. Речь идет о PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Геймплейный трейлер EA FC 25
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