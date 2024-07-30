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EA Sports представили трейлер нового режима в EA FC 25

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Онлайн-формат 5 vs 5 на маленьком поле

EA Sports представили трейлер нового режима в EA FC 25

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts представила очередной ролик по новой части футбольного симулятора EA FC 25.

На этот раз разработчики опубликовали трейлер режима режима Rush. В основе данного формата будут онлайн-поединки 5 vs 5. Как сообщается в ролике, геймплей этих поединков будет максимально подобным классическим матчам, лишь с меньшим полем.

Примечательно, что формат Rush будет доступен также в самом популярном режиме Ultimate Team.

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Напомним, ранее Electronic Arts представили официальный и геймплейный трейлеры по новой части футсима.

Напомним, официальный релиз игры состоится 27-го сентября на всех главных платформах, в том числе и на консолях прошлого поколения. Речь идет о PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Трейлер режима RUSH в EA FC 25

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