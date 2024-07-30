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EA Sports представили трейлер нового режима в EA FC 25
Онлайн-формат 5 vs 5 на маленьком поле
Фото з відкритих джерел
Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts представила очередной ролик по новой части футбольного симулятора EA FC 25.
На этот раз разработчики опубликовали трейлер режима режима Rush. В основе данного формата будут онлайн-поединки 5 vs 5. Как сообщается в ролике, геймплей этих поединков будет максимально подобным классическим матчам, лишь с меньшим полем.
Примечательно, что формат Rush будет доступен также в самом популярном режиме Ultimate Team.
Напомним, ранее Electronic Arts представили
Напомним, официальный релиз игры состоится 27-го сентября на всех главных платформах, в том числе и на консолях прошлого поколения. Речь идет о PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Трейлер режима RUSH в EA FC 25
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