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Шевченко получил свою лучшую карточку в истории FIFA
Сумасшедший 97-й рейтинг!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts опубликовала очередную серию символических карточек в режиме Ultimate Team в EA FC 25.
В частности, в команду Futties 5 попала легенда украинского футбола - Андрей Шевченко. Для бывшего форварда киевского "Динамо", "Милана", лондонского "Челси" и сборной Украины это уже третья карточка в этой части футбольного симулятора.
На этот раз Шевченко свой самый высокий рейтинг - 97. До этого были карточки с общим баллом 88 и 91.
???? FUTTIES team 5— EAFC NEWS (@EAFCassist) August 16, 2024
W or L? ???? pic.twitter.com/ORq2IvUkoE
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