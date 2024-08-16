Шевченко получил свою лучшую карточку в истории FIFA

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts опубликовала очередную серию символических карточек в режиме Ultimate Team в EA FC 25.

В частности, в команду Futties 5 попала легенда украинского футбола - Андрей Шевченко. Для бывшего форварда киевского "Динамо", "Милана", лондонского "Челси" и сборной Украины это уже третья карточка в этой части футбольного симулятора.

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На этот раз Шевченко свой самый высокий рейтинг - 97. До этого были карточки с общим баллом 88 и 91.