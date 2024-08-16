  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. FIFA
  4. Шевченко получил свою лучшую карточку в истории FIFA
В тренде
FIFA
FIFA

FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко получил свою лучшую карточку в истории FIFA

FIFA

Сумасшедший 97-й рейтинг!

Шевченко получил свою лучшую карточку в истории FIFA

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts опубликовала очередную серию символических карточек в режиме Ultimate Team в EA FC 25.

В частности, в команду Futties 5 попала легенда украинского футбола - Андрей Шевченко. Для бывшего форварда киевского "Динамо", "Милана", лондонского "Челси" и сборной Украины это уже третья карточка в этой части футбольного симулятора.

Читайте такжеВышел официальный трейлер EA FC 25

На этот раз Шевченко свой самый высокий рейтинг - 97. До этого были карточки с общим баллом 88 и 91.

По теме
yellow-arrow
EA Sports представили трейлер нового режима в EA FC 25
yellow-arrow
Вышел первый геймплейный трейлер EA FC 25
yellow-arrow
Волочай: Олимпийские игры по киберспорту - это гонки на велотренажерах и беговых дорожках
Андрей Шевченко EA FC 24
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости