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Невероятный апгрейд! Довбик вошел в топ-20 игроков Серии А в EA FC 25
+14 баллов в рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны рейтинги 25-ти лучших футболистов итальянской Серии А в новой части футбольного симулятора - EA Sports FC 25.
Топовый рейтинг среди футболистов чемпионата Италии получил форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес. Общий показатель аргентинца составил 89 баллов.
Примечательно, что в список лучших также попал новоиспеченный нападающий римской "Ромы" Артемий Довбик. 27-летний украинец получил 84 балла.
В частности, показатели форварда сборной Украины составили:
- Скорость 84;
- Удар 85;
- Пас 69;
- Дриблинг 79;
- Защита 34;
- Физика 81;
Невероятно, но базовая версия карточки Довбика в прошлой части футсима имела общий рейтинг с показателем 70! И при этом, карточка Артема была оформлена в серебряном формате.
Напомним, новая часть футбольного симулятора
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