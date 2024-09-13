Невероятный апгрейд! Довбик вошел в топ-20 игроков Серии А в EA FC 25

Стали известны рейтинги 25-ти лучших футболистов итальянской Серии А в новой части футбольного симулятора - EA Sports FC 25.

Топовый рейтинг среди футболистов чемпионата Италии получил форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес. Общий показатель аргентинца составил 89 баллов.

Примечательно, что в список лучших также попал новоиспеченный нападающий римской "Ромы" Артемий Довбик. 27-летний украинец получил 84 балла.

В частности, показатели форварда сборной Украины составили:

Скорость 84;

Удар 85;

Пас 69;

Дриблинг 79;

Защита 34;

Физика 81;

Невероятно, но базовая версия карточки Довбика в прошлой части футсима имела общий рейтинг с показателем 70! И при этом, карточка Артема была оформлена в серебряном формате.