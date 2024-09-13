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Невероятный апгрейд! Довбик вошел в топ-20 игроков Серии А в EA FC 25

FIFA
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+14 баллов в рейтинге

Невероятный апгрейд! Довбик вошел в топ-20 игроков Серии А в EA FC 25

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны рейтинги 25-ти лучших футболистов итальянской Серии А в новой части футбольного симулятора - EA Sports FC 25.

Топовый рейтинг среди футболистов чемпионата Италии получил форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес. Общий показатель аргентинца составил 89 баллов.

Примечательно, что в список лучших также попал новоиспеченный нападающий римской "Ромы" Артемий Довбик. 27-летний украинец получил 84 балла.

В частности, показатели форварда сборной Украины составили:

  • Скорость 84;
  • Удар 85;
  • Пас 69;
  • Дриблинг 79;
  • Защита 34;
  • Физика 81;

Невероятно, но базовая версия карточки Довбика в прошлой части футсима имела общий рейтинг с показателем 70! И при этом, карточка Артема была оформлена в серебряном формате.

Напомним, новая часть футбольного симулятора увидит свет 27-го сентября. Релиз состоится на всех главных платформах, в том числе и на консолях прошлого поколения. Речь идет о PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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