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Релиз Football Manager 25 перенесен на следующий год

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Релиз Football Manager 25 перенесен на следующий год

footballmanager.com

Новина українською

Британская компания-разработчик и издатель игр Sports Interactive сообщила о переносе релиза Football Manager 25.

В частности, выпуск новой части симулятора запланирован аж на март следующего календарного года. Такое решение связано с тем, что перенос необходим для улучшения финальной версии игры.

"Мы не можем поставить под угрозу реализацию этого важнейшего этапа в истории Football Manager, спеша выпустить его в ноябре. FM25 - это самое большое техническое и визуальное достижение в серии за последние несколько поколений", - говорится в официальном сообщении разработчика.

Примечательно, что анонс нового геймплея FM25 также был перенесен - на январь 2025-го года. Это связано с тем, что цикл разработки очередной части оказался слишком сложным.

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Источник:
footballmanager.com
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