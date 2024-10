В EA FC 25 вышла вторая команда Total Rush

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts представила вторую команду в рамках промо Total Rush. В частности, новый ростер в EA FC 25 насчитывает 15 игроков.

Среди мировых звезд новые карточки получили: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Флориан Вирц ("Байер"), Роберт Левандовский ("Барселона"), Неймар ("Аль-Хилаль"), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ") и Рафаэль Геррейру ("Бавария").

The thrill ride continues.



TOTAL RUSH Team 2 kicks off: Another wave of Special Player Items inspired by the dream 5-a-side squads of some of football's very best.



More Flash Rush Events and Objectives inbound as well.



