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В EA FC 25 вышла вторая команда Total Rush
Новые карточки у Месси, Салаха и Левандовского
EA SPORTS FC
Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts представила вторую команду в рамках промо Total Rush. В частности, новый ростер в EA FC 25 насчитывает 15 игроков.
Среди мировых звезд новые карточки получили: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Флориан Вирц ("Байер"), Роберт Левандовский ("Барселона"), Неймар ("Аль-Хилаль"), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ") и Рафаэль Геррейру ("Бавария").
The thrill ride continues.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) October 18, 2024
TOTAL RUSH Team 2 kicks off: Another wave of Special Player Items inspired by the dream 5-a-side squads of some of football's very best.
More Flash Rush Events and Objectives inbound as well.
Don't miss it: https://t.co/RGFp1gJOLV pic.twitter.com/C73EGvWgaK
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