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В EA FC 25 вышла вторая команда Total Rush

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Новые карточки у Месси, Салаха и Левандовского

В EA FC 25 вышла вторая команда Total Rush

EA SPORTS FC

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Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts представила вторую команду в рамках промо Total Rush. В частности, новый ростер в EA FC 25 насчитывает 15 игроков.

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Среди мировых звезд новые карточки получили: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Флориан Вирц ("Байер"), Роберт Левандовский ("Барселона"), Неймар ("Аль-Хилаль"), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ") и Рафаэль Геррейру ("Бавария").

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