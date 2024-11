В главной роли Винисиус. В EA FC 25 вышла команда Trailblazers

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts представила вторую команду в рамках промо Trailblazers. В частности, новый ростер в EA FC 25 насчитывает 18 игроков.

Среди мировых звезд новые карточки получили: Винисиус Жуниор ("Реал"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Луис Диас ("Ливерпуль"), Алекс Гримальдо ("Байер") и другие.

Coming out of the gate hot.#Trailblazers Team 2's arrived in Ultimate Team -- More early season stars, with new PlayStyle and Role upgrades to honour their fast starts.



https://t.co/nd7dDAo7pV