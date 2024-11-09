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Центурионы. В EA FC 25 вышла новая символическая команда

FIFA

Игроки, которые забили 100 голов, или сыграли 100 матчей за один клуб

Центурионы. В EA FC 25 вышла новая символическая команда

EA Sports

Новина українською

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts представила новую промо команду под названием Centurions.

В частности, в новый ростер в EA FC 25 вошли футболисты, которые забили более 100 голов, или сыграли более 100 поединков за один клуб.

Лучшую карточку в этой символической команде получил полузащитник "Манчестер Сити" и новоиспеченный обладатель "Золотого мяча" Родри. Его рейтинг составил 92 балла.

Также среди звезд в команде Centurions представлены такие исполнители: Лаутаро Мартинес ("Интер"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Лука Модрич ("Реал"), Венди Ренар ("Лион"), Рафаэль Леау ("Милан"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и другие.

А среди легенд прошлого: Дэвид Бекхэм, Франк Рибери, Джули Фоди, Рууд ван Нистелрой, Бастиан Швайнштайгер, Павел Недвед и другие.

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