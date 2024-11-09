FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центурионы. В EA FC 25 вышла новая символическая команда
Игроки, которые забили 100 голов, или сыграли 100 матчей за один клуб
EA Sports
Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts представила новую промо команду под названием Centurions.
В частности, в новый ростер в EA FC 25 вошли футболисты, которые забили более 100 голов, или сыграли более 100 поединков за один клуб.
Лучшую карточку в этой символической команде получил полузащитник "Манчестер Сити" и новоиспеченный обладатель "Золотого мяча" Родри. Его рейтинг составил 92 балла.
Также среди звезд в команде Centurions представлены такие исполнители: Лаутаро Мартинес ("Интер"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Лука Модрич ("Реал"), Венди Ренар ("Лион"), Рафаэль Леау ("Милан"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и другие.
А среди легенд прошлого: Дэвид Бекхэм, Франк Рибери, Джули Фоди, Рууд ван Нистелрой, Бастиан Швайнштайгер, Павел Недвед и другие.
Form is temporary, class is permanent.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 8, 2024
Centurions are back, in #FC25: Players who've reached 100 milestones for their clubs, recording a century of appearances or goals.
Get ready for them to make history for your Ultimate Team. Learn more: https://t.co/sCOtiUcG03 pic.twitter.com/xzxqCKlIqU
Популярное сейчас
- В заявке сборной произошла замена на вратарской позиции. Известна причина
- Невероятно. Лунин отметился результативным действием в матче Ла Лиги. Видео
- Президент WBC Украина рассказал о донатах Ломаченко на ВСУ
- "Я с тобой": Лунин намекнул, почему пропустит матчи сборной Украины
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО