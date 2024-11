Центурионы. В EA FC 25 вышла новая символическая команда

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts представила новую промо команду под названием Centurions.

В частности, в новый ростер в EA FC 25 вошли футболисты, которые забили более 100 голов, или сыграли более 100 поединков за один клуб.

Лучшую карточку в этой символической команде получил полузащитник "Манчестер Сити" и новоиспеченный обладатель "Золотого мяча" Родри. Его рейтинг составил 92 балла.

Также среди звезд в команде Centurions представлены такие исполнители: Лаутаро Мартинес ("Интер"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Лука Модрич ("Реал"), Венди Ренар ("Лион"), Рафаэль Леау ("Милан"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и другие.

А среди легенд прошлого: Дэвид Бекхэм, Франк Рибери, Джули Фоди, Рууд ван Нистелрой, Бастиан Швайнштайгер, Павел Недвед и другие.

Form is temporary, class is permanent.



Centurions are back, in #FC25: Players who've reached 100 milestones for their clubs, recording a century of appearances or goals.



Get ready for them to make history for your Ultimate Team. Learn more: https://t.co/sCOtiUcG03 pic.twitter.com/xzxqCKlIqU