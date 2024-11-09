  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. FIFA
  4. В центре Родри и Бонмати. В EA FC 25 вышла команда Ballon d'Or Weekend
В тренде
FIFA
FIFA

FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В центре Родри и Бонмати. В EA FC 25 вышла команда Ballon d'Or Weekend

FIFA

Ивент будет проходить до 12-го ноября

В центре Родри и Бонмати. В EA FC 25 вышла команда Ballon d'Or Weekend

x.com/ballondor

Новина українською

В футбольном симуляторе EA FC 25 вышло новое событие, посвященное вручению "Золотого мяча".

В частности, в набор "Ballon d'Or Weekend" попали 7 футболистов и 10 футболисток. Всех их можно получить для игры только на правах аренды.

Закономерно, лучшие карточки у представителей Испании. Конечно, речь идет о обладательнице и обладателе "Золотого мяча". Рейтинги полузащитницы "Барселоны" Айтаны Бонмати и хавбека "Манчестер Сити" Родри составили по 97 баллов.

По теме
yellow-arrow
Центурионы. В EA FC 25 вышла новая символическая команда
yellow-arrow
В главной роли Винисиус. В EA FC 25 вышла команда Trailblazers
yellow-arrow
В EA FC 25 вышла вторая команда Total Rush
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости