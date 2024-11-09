FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В центре Родри и Бонмати. В EA FC 25 вышла команда Ballon d'Or Weekend
Ивент будет проходить до 12-го ноября
x.com/ballondor
В футбольном симуляторе EA FC 25 вышло новое событие, посвященное вручению "Золотого мяча".
В частности, в набор "Ballon d'Or Weekend" попали 7 футболистов и 10 футболисток. Всех их можно получить для игры только на правах аренды.
Закономерно, лучшие карточки у представителей Испании. Конечно, речь идет о обладательнице и обладателе "Золотого мяча". Рейтинги полузащитницы "Барселоны" Айтаны Бонмати и хавбека "Манчестер Сити" Родри составили по 97 баллов.
Ballon d’Or Weekend is here.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 8, 2024
Log in to Football Ultimate Team in #FC25 now to claim your two global-loan Ballon d'Or nominee player picks.
Live through the Event's end Tuesday, 12 November. pic.twitter.com/meaple4Ix7
Популярное сейчас
- В заявке сборной произошла замена на вратарской позиции. Известна причина
- Невероятно. Лунин отметился результативным действием в матче Ла Лиги. Видео
- Умер Вячеслав Узелков, экс-чемпион мира в полутяжелом весе
- Центурионы. В EA FC 25 вышла новая символическая команда
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО