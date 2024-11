В футбольном симуляторе EA FC 25 вышло новое событие, посвященное вручению "Золотого мяча".

В частности, в набор "Ballon d'Or Weekend" попали 7 футболистов и 10 футболисток. Всех их можно получить для игры только на правах аренды.

Закономерно, лучшие карточки у представителей Испании. Конечно, речь идет о обладательнице и обладателе "Золотого мяча". Рейтинги полузащитницы "Барселоны" Айтаны Бонмати и хавбека "Манчестер Сити" Родри составили по 97 баллов.

Ballon d’Or Weekend is here.



Log in to Football Ultimate Team in #FC25 now to claim your two global-loan Ballon d'Or nominee player picks.



Live through the Event's end Tuesday, 12 November. pic.twitter.com/meaple4Ix7