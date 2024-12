Зинченко и Роналду в главных ролях. Состоялся релиз симулятора UFL

5-го декабря кипрская игровая студия-разработчик Strikerz Inc. представила миру новый футбольный симулятор под кодовым названием UFL. Новый футсим доступен на актуальном поколении консолей: PS5 и Xbox One, Xbox Series и Xbox One. Релиз на PC планируется в будущем.

Примечательно, что одним из амбассадоров игры стал защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко. Кроме того, главные роли в UFL достались таким звездам мирового уровня как: Криштиану Роналду, Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку.

К тому же, лицензию в игре получил донецкий "Шахтер". Всего, по данным различных СМИ, в новый симулятор было инвестировано около 40 миллионов долларов.

Более того, UFL получил украинскую локализацию и украинского комментатора.