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Зинченко и Роналду в главных ролях. Состоялся релиз симулятора UFL
В игре есть украинская локализация и украинский комментатор
UFL
5-го декабря кипрская игровая студия-разработчик Strikerz Inc. представила миру новый футбольный симулятор под кодовым названием UFL. Новый футсим доступен на актуальном поколении консолей: PS5 и Xbox One, Xbox Series и Xbox One. Релиз на PC планируется в будущем.
Примечательно, что одним из амбассадоров игры стал защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко. Кроме того, главные роли в UFL достались таким звездам мирового уровня как: Криштиану Роналду, Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку.
К тому же, лицензию в игре получил донецкий "Шахтер". Всего, по данным различных СМИ, в новый симулятор было инвестировано около 40 миллионов долларов.
Более того, UFL получил украинскую локализацию и украинского комментатора.
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