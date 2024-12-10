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EA Sports выпустили бесплатную демо-версию FC 25
Небывалая щедрость от "электроников"...
EA Sports
Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts объявила о релизе Beta-версии своего футбольного симулятора EA FC 25. Сокращенная версия "футсима" будет носить название EA Sports FC 25 Showcase и будет доступна в свободном доступе.
Игра доступна на всех главных платформах, в том числе и на консолях прошлого поколения. Речь идет о PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series.
В частности, в сокращенной версии футбольного симулотора игроки смогут сыграть в формате быстрого матча и в онлайн-режиме RUSH.
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