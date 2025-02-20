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Неймар стал президентом киберспортивной команды FURIA

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Футбольной медиакоманды

Неймар стал президентом киберспортивной команды FURIA

Esports Insider

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Бразильская киберспортивная организация FURIA Esports официально объявила о начале сотрудничества с известным бразильским футболистом Неймаром.

В частности, нападающий бразильского "Сантоса" стал президентом футбольной медиакоманды FURIA.

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Звездный форвард будет отвечать за формирование состава организации для участия во франшизе медийной футбольной лиги - Kings League Brazil. Основателем этого чемпионата является бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике.

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Источник:
Esports Insider
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