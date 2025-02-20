FIFA
FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар стал президентом киберспортивной команды FURIA
Футбольной медиакоманды
Esports Insider
Бразильская киберспортивная организация FURIA Esports официально объявила о начале сотрудничества с известным бразильским футболистом Неймаром.
В частности, нападающий бразильского "Сантоса" стал президентом футбольной медиакоманды FURIA.
Звездный форвард будет отвечать за формирование состава организации для участия во франшизе медийной футбольной лиги - Kings League Brazil. Основателем этого чемпионата является бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, почему Довбик остался вне заявки Ромы на матч против Порту
- Зеленский проиграет президентские выборы Залужному, - The Economist
- Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня
- Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Шахтер продолжает сохранять интерес к игроку, который зимой перешел из Руха в Карпаты
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000