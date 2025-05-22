Чемпионат мира по EA FC 25 пройдет в рамках Esports World Cup 2025

В период с 7-го июля по 25-е августа в столице Саудовской Аравии (Рияде) пройдет чемпионат мира по киберспорту - Esports World Cup 2025. Общая сумма призового фонда по всем дисциплинам превысит сразу 70 миллионов долларов.

При этом, стало известно, что в рамках серии онлайн-соревнований Рияди также пройдет еще и турнир по киберспортивному футболу - на платформе игры EA FC 25. Это будет заключительный турнир по этой дисциплине (прим. - именно 25-й части легендарной серии футсимов) и будет носить название FC 25 PRO World Championship.

В частности, турнирный организатор EWC Foundation, вместе с непосредственным издателем игры в лице американской компании EA Sports, заявил, что призовой фонд чемпионата составит 1,5 миллиона долларов. При этом в ивенте примут участие 32 киберспортсмена.

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Сам же FC 25 PRO World Championship пройдет в три этапа: LCQ (с 31-го июля по 2-е августа), Play-In (3-го августа) и Main Stage. При этом основная стадия чемпионата мира по киберфутболу пройдет с 7-го по 10-е августа.

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Дорожная карта FC 25 PRO World Championship: