Легендарный Рональдиньо стал амбассадором новой футбольной игры

Французская компания-разработчик игр Sloclap официально сообщил об амбассадоре своего нового футбольного симулятора Rematch.

В частности, им стал легендарный бразильский вингер и обладатель "Золотого мяча" 2005 Рональдиньо.

Компания представила ролик с бывшим футболистом в рамках экскурсии по своей студии. Также в Sloclap заявили, что латиноамериканец войдет в стартовый состав в футсиме.

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Кроме, Роналдиньо в игре появится голкипер "Барселоны" и хавбек "Манчестер Юнайтед".

Сам же релиз новой футбольной игры запланирован на конец июня, а именно на 19-е июня.