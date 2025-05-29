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Легендарный Рональдиньо стал амбассадором новой футбольной игры
Релиз в конце июня
Rematch
Французская компания-разработчик игр Sloclap официально сообщил об амбассадоре своего нового футбольного симулятора Rematch.
В частности, им стал легендарный бразильский вингер и обладатель "Золотого мяча" 2005 Рональдиньо.
Компания представила ролик с бывшим футболистом в рамках экскурсии по своей студии. Также в Sloclap заявили, что латиноамериканец войдет в стартовый состав в футсиме.
Кроме, Роналдиньо в игре появится голкипер "Барселоны" и хавбек "Манчестер Юнайтед".
Сам же релиз новой футбольной игры запланирован на конец июня, а именно на 19-е июня.
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