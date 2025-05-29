EmreYilmaz стал победителем eChampions League 2025

В период с 16 по 28 мая в немецком Мюнхене проходил топовый турнир по киберспортивному футболу - eChampions League 2025. По сути, это местная Лига чемпионов с EA FC 25.

В рамках этого ивента игроки разыгрывали между собой призовой фонд в размере 281 тысячи долларов.

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Победу на чемпионате одержал 20-летний нидерландец Эмре "EmreYilmaz" Йилмаз. В финале турнира представитель Team Liquid обыграл датского игрока Андреса "Vejrgang" Вейрганга - со счетом 2:1.

Примечательно, что Йилмаз вышел в плей-офф с первого места группы. Таким образом, EmreYilmaz стал чемпионом eChampions League 2025 и заработал в качестве призовых 281 тысячу долларов.

Запись гранд-финала eChampions League 2025