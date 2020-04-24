  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Другое
  4. Проведена жеребьевка турнира по Tennis World Tour. Свитолина в одной группе с Азаренко
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проведена жеребьевка турнира по Tennis World Tour. Свитолина в одной группе с Азаренко

Другое
(1 голосов)

Соревнования стартуют 27 апреля

Проведена жеребьевка турнира по Tennis World Tour. Свитолина в одной группе с Азаренко
Новина українською

Организаторы Mutua Madrid Open по Tennis World Tour провели жеребьевку турнира.

Рафаэль Надаль сыграет в группе с Денисом Шаповаловым, Энди Марреем и Гаэлем Монфисом. Элина Свитолина попала в групу с Викторией Азаренко, Йоханной Контой и Сораной Кырстей.

Жеребьевка турнира WTA

Группа 1: Каролина Плишкова, Белинда Бенчич, Фиона Ферро, Карла Суарес-Наварро.
Группа 2: Элина Свитолина, Йоханна Конта, Виктория Азаренко, Сорана Кырстя.
Группа 3: Бьянка Андрееску, Мэдисон Киз, Кристина Младенович, Каролин Возняцки.
Группа 4: Кики Бертенс, Анжелик Кербер, Донна Векич, Эжени Бушар.

Жеребьевка турнира ATP

Группа 1: Рафаэль Надаль, Гаэль Монфис, Денис Шаповалов, Энди Маррей.
Группа 2: Доминик Тим, Диего Шварцман, Джон Изнер, Давид Феррер.
Группа 3: Стефанос Циципас, Фабио Фоньини, Кеи Нисикори, Фрэнсис Тиафу.
Группа 4: Александр Зверев, Давид Гоффен, Люка Пуй, Карен Хачанов.

Напомним, что виртуальный Mutua Madrid Open стартует 27 апреля и продлится четыре дня. Призовые пойдут на помощь теннисистам, которые пострадали финансово или физически из-за пандемии коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Элина Свитолина Александр Зверев Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...