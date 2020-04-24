Проведена жеребьевка турнира по Tennis World Tour. Свитолина в одной группе с Азаренко

Организаторы Mutua Madrid Open по Tennis World Tour провели жеребьевку турнира.

Рафаэль Надаль сыграет в группе с Денисом Шаповаловым, Энди Марреем и Гаэлем Монфисом. Элина Свитолина попала в групу с Викторией Азаренко, Йоханной Контой и Сораной Кырстей.

Жеребьевка турнира WTA

Группа 1: Каролина Плишкова, Белинда Бенчич, Фиона Ферро, Карла Суарес-Наварро.

Группа 2: Элина Свитолина, Йоханна Конта, Виктория Азаренко, Сорана Кырстя.

Группа 3: Бьянка Андрееску, Мэдисон Киз, Кристина Младенович, Каролин Возняцки.

Группа 4: Кики Бертенс, Анжелик Кербер, Донна Векич, Эжени Бушар.

Жеребьевка турнира ATP

Группа 1: Рафаэль Надаль, Гаэль Монфис, Денис Шаповалов, Энди Маррей.

Группа 2: Доминик Тим, Диего Шварцман, Джон Изнер, Давид Феррер.

Группа 3: Стефанос Циципас, Фабио Фоньини, Кеи Нисикори, Фрэнсис Тиафу.

Группа 4: Александр Зверев, Давид Гоффен, Люка Пуй, Карен Хачанов.

Напомним, что виртуальный Mutua Madrid Open стартует 27 апреля и продлится четыре дня. Призовые пойдут на помощь теннисистам, которые пострадали финансово или физически из-за пандемии коронавируса.