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Проведена жеребьевка турнира по Tennis World Tour. Свитолина в одной группе с Азаренко
Соревнования стартуют 27 апреля
Организаторы Mutua Madrid Open по Tennis World Tour провели жеребьевку турнира.
Рафаэль Надаль сыграет в группе с Денисом Шаповаловым, Энди Марреем и Гаэлем Монфисом. Элина Свитолина попала в групу с Викторией Азаренко, Йоханной Контой и Сораной Кырстей.
Жеребьевка турнира WTA
Группа 1: Каролина Плишкова, Белинда Бенчич, Фиона Ферро, Карла Суарес-Наварро.
Группа 2: Элина Свитолина, Йоханна Конта, Виктория Азаренко, Сорана Кырстя.
Группа 3: Бьянка Андрееску, Мэдисон Киз, Кристина Младенович, Каролин Возняцки.
Группа 4: Кики Бертенс, Анжелик Кербер, Донна Векич, Эжени Бушар.
Жеребьевка турнира ATP
Группа 1: Рафаэль Надаль, Гаэль Монфис, Денис Шаповалов, Энди Маррей.
Группа 2: Доминик Тим, Диего Шварцман, Джон Изнер, Давид Феррер.
Группа 3: Стефанос Циципас, Фабио Фоньини, Кеи Нисикори, Фрэнсис Тиафу.
Группа 4: Александр Зверев, Давид Гоффен, Люка Пуй, Карен Хачанов.
Напомним, что виртуальный Mutua Madrid Open стартует 27 апреля и продлится четыре дня. Призовые пойдут на помощь теннисистам, которые пострадали финансово или физически из-за пандемии коронавируса.