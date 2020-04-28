Обидчица Свитолиной рассказала, как совершила камбэк в виртуальном турнире

В первом матче группового раунда Mutua Madrid Open Virtual Pro Элина Свитолина проиграла румынке со счетом 2:4. Украинка вела 2:0 и имела несколько матч-болов.

"Я даже не представляла, что я отыграла три матчбола. Я помню только один. Я сказала себе: «Сорана, если ты проиграешь в этом розыгрыше, то все закончится». Это был невероятный камбэк. Не могла в это поверить.

Я очень рада этой победе, потому что я знаю, что Элина очень хороша в этом, и тот факт, что я только неделю назад начала играть в PlayStation, очень много значит", - говорит Кырстя.

Сегодня Элина Свитолина в виртуальном турнире сыграет с Йоханной Контой и Викторией Азаренко. Первый матч украинки начнется не ранее 17:00 по Киеву.