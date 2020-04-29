Свитолина проиграла и третий матч виртуального турнира

После поражений от Сораны Кырстя и Виктории Азаренко заключительный матч группового этапа против Йоханны Конты для Элины Свитолиной принципиального значения уже не имел.

В итоге украинка проиграла со счетом 2:4 и пропустила свою соперницу в четвертьфинал.

Свитолина с тремя поражениями зачехлила джойстик, а в 1/4 финала виртуального турнира в Мадриде пробились следующие теннисистки: