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Свитолина проиграла и третий матч виртуального турнира
Первая ракетка Украины без побед выступила на Mutua Madrid Open Virtual Pro.
После поражений от Сораны Кырстя и Виктории Азаренко заключительный матч группового этапа против Йоханны Конты для Элины Свитолиной принципиального значения уже не имел.
В итоге украинка проиграла со счетом 2:4 и пропустила свою соперницу в четвертьфинал.
Свитолина с тремя поражениями зачехлила джойстик, а в 1/4 финала виртуального турнира в Мадриде пробились следующие теннисистки:
Here are the quarter-final clashes at the #MMOPEN Virtual Pro— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2020
???????? @fioferro vs ???????? @DonnaVekic
???????? @sorana_cirstea vs ???????? @Bandreescu_
???????? @CaroWozniacki vs ???????? @JohannaKonta
???????? @kikibertens vs ???????? @BelindaBencic #PlayAtHome ???? | @WTA pic.twitter.com/00gkmbDUpB