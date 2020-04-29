  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Другое
  4. Свитолина проиграла и третий матч виртуального турнира
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина проиграла и третий матч виртуального турнира

Другое
(3 голосов)

Первая ракетка Украины без побед выступила на Mutua Madrid Open Virtual Pro.

Свитолина проиграла и третий матч виртуального турнира
Новина українською

После поражений от Сораны Кырстя и Виктории Азаренко заключительный матч группового этапа против Йоханны Конты для Элины Свитолиной принципиального значения уже не имел.

В итоге украинка проиграла со счетом 2:4 и пропустила свою соперницу в четвертьфинал.

Свитолина с тремя поражениями зачехлила джойстик, а в 1/4 финала виртуального турнира в Мадриде пробились следующие теннисистки:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...