Центровой Киев-Баскета выиграл кибертурнир Суперлиги

В финале Cyber Суперлиги Петров со счетом 2:1 (60:65, 70:61, 72:52) обыграл своего одноклубника по Киев-Баскету Юрия Кондракова.

Отметим, что Петров играл за Лейкерс ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса, а Кондраков сделал выбор в пользу Юты с Руди Гобером и Донованом Митчеллом.

Петров на пути к статусу лучшего киберспортсмена украинской Суперлиги также обыграл Артема Пустового (Барселона), Максима Закурдаева (Днепр) и Андрея Кожемякина (Запорожье).