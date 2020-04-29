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Центровой Киев-Баскета выиграл кибертурнир Суперлиги

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Вячеслав Петров – лучший в украинском баскетболе по NBA 2K20.

Центровой Киев-Баскета выиграл кибертурнир Суперлиги
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В финале Cyber Суперлиги Петров со счетом 2:1 (60:65, 70:61, 72:52) обыграл своего одноклубника по Киев-Баскету Юрия Кондракова.

Отметим, что Петров играл за Лейкерс ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса, а Кондраков сделал выбор в пользу Юты с Руди Гобером и Донованом Митчеллом.

Петров на пути к статусу лучшего киберспортсмена украинской Суперлиги также обыграл Артема Пустового (Барселона), Максима Закурдаева (Днепр) и Андрея Кожемякина (Запорожье).

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
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