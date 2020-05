Маррей и Бертенс – чемпионы виртуального турнира в Мадриде

У мужчин в решающих матчах не обошлось без курьеза. В полуфинале Диего Шварцман на супер-тайбрейке со счетом 10:6 обыграл Энди Маррея, однако не смог продолжить борьбу в турнире из-за технических проблем.

Маррей вышел в финал, а затем на тайбрейке (7:6) разобрался с бельгийцем Давидом Гоффеном.

HE'S DONE IT. ????



After a heated battle, @andy_murray defeats David Goffin 7-6(5) to take the title in the @MutuaMadridOpen Virtual Pro. #MMOPEN #PlayAtHome pic.twitter.com/EGTQOUAp5F