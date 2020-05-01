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Маррей и Бертенс – чемпионы виртуального турнира в Мадриде
Теперь мы знаем имена лучших киберспортсменов мирового тенниса.
У мужчин в решающих матчах не обошлось без курьеза. В полуфинале Диего Шварцман на супер-тайбрейке со счетом 10:6 обыграл Энди Маррея, однако не смог продолжить борьбу в турнире из-за технических проблем.
Маррей вышел в финал, а затем на тайбрейке (7:6) разобрался с бельгийцем Давидом Гоффеном.
HE'S DONE IT. ????— Tennis Channel (@TennisChannel) April 30, 2020
After a heated battle, @andy_murray defeats David Goffin 7-6(5) to take the title in the @MutuaMadridOpen Virtual Pro. #MMOPEN #PlayAtHome pic.twitter.com/EGTQOUAp5F
Победа в кибертурнире принесла Маррею 45 тысяч долларов призовых. Всю сумму экс-первая ракетка мира пожертвует на благотворительность в пользу Фонда помощи теннисистов и на поддержку медиков Великобритании.
В женской сетке Кики Бертенс в полуфинале остановила Каролин Возняцки (7:5), а в финале со счетом 6:2 разобралась с Фионой Ферро.
Символично, что первая ракетка Нидерландов стала действующей чемпионкой Мадрида как по реальному теннису, так и по виртуальному.