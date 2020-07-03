Стример и экс-киберспортсмен по World of Warcraft покончил жизнь самоубийством

Умер известный стример и бывший профессиональный киберспортсмен Байрон Бернстин, известный под ником как "Reckful".

Бернстин ушел из жизни в возрасте 31 года. Экс-девушка Байрона утверждает, что стример покончил жизнь самоубийством. Сведения о смерти Бернстина сообщил журналист Род "Slasher" Бреслау. Друг стримера, и в частности его сосед по комнате подтвердил факт смерти.

"Reckful" - один из первых стримеров на площадке Twitch, его канал сейчас имеет 965 000 подписчиков. Бернстин известный своими выступлениями в таких кибер-дисциплинах, как World of Warcraft, Hearthstone и Asheron's Call.

Осенью 2017-го года Бернстин рассказывал, что у него обнаружили биполярное расстройство, как и у его матери. Также Байрон утверждал, что его брат совершил самоубийство.

Примечательно, что незадолго до смерти стример в Twitter сделал предложение своей бывшей девушке Бекке. Примерно через час Байрон опубликовал твит: "Ах, мне жаль тех, кому приходится иметь дело с моим безумием. Пожалуйста, просто знайте, что в таких ситуациях безумный человек не контролирует свои действия". Сама девушка сказала, что не видела сообщения.

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Ночью тысячи игроков World of Warcraft собрались на игровых серверах, чтобы почтить память киберспортсмена. Игроки с враждующих фракций (Орды и Альянса) установили даже на некоторое время торжественное перемирие.