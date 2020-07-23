На месте отеля Днепр в Киеве будет киберспортивный проект

На месте гостиницы "Днепр" в центре Киева планируется строительство большого киберспортивного проекта. Отель выкупил основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere - Александр "ZeroGravity" Кохановский.

"Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться. За последние 10 дней в медиаполе мы были российскими бандитами и олигархами, покер-королями и еще много кем. Но давайте по порядку. Несколько лет назад мы задумали большой инфраструктурный киберспортивный проект. Это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с Всеукраинскими и международными турнирами, Киберспортивной Академии, образовательных проектов и Киберспортивной Ассоциации, объединяющей ключевых игроков рынка – которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы. Проект должен был стартовать с постройки арены, но мы изменили свои планы, увидев новую уникальную возможность...

Кохановский рассказал, что отель будет включать в себя уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, лучший в мире players’ lounge, а также типичные атрибуты высококлассного отеля: рестораны, бары, SPA-зоны и фитнес-центры.

Победу в аукционе за отель “Днепр” одержали не российские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Вы знаете, что я всю жизнь презентовал Украину в мире киберспорта. Это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики нашей страны, так что пришло время презентовать Украину миру киберспорта", - рассказал Кохановский.

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысяч 22 гривны ООО "Смартленд". У инвестора есть месяц, чтобы перевести деньги. Если после двух месяцев финансы не будут перечислены - результаты аукциона отменяются.