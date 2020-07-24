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В трейлере игры S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли строчки из стиха Тараса Шевченко

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(4 голосов)

Украинские разработчики опубликовали первый трейлер легендарной серии

В трейлере игры S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли строчки из стиха Тараса Шевченко
Новина українською

Вчера, 23-го июля украинская компания-разработчик компьютерных игр GSC Game World опубликовала трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Кадры из новой игры были представлены на Xbox Games Showcase. В ролике нового "сталкера" были показаны несколько локаций Припяти, монстры и аномалии.

Фанаты уже успели затереть трейлер до дыр и обнаружили интересную деталь - на капсуле с таинственным существом можно увидеть строчки из стихотворения "Катерина" украинского писателя Тараса Шевченко.

"Ни отца, ни мать родную
слушать не хотела —
с москалем слюбилась Катря,
как сердце велело.
Полюбила молодого,
в садик выходила,
пока там девичью долю
не запропастила".

В трейлере игры S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли строчки из стиха Тараса Шевченко - изображение 1

Дата релиза игры пока неизвестна. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PC и XBOX и будет временным эксклюзивом Microsoft.

А вот и сам трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
24.07.2020 в 19:37
Помнится, в первый сталкер я играл очень долго. Причем, играл во многие фанатские продолжения. Сталкер был "моей" игрой. Надеюсь, второй Сталкер не подкачает. Хотя, даже по трейлеру вижу старые локации. Надеюсь, новых будет больше.
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