В трейлере игры S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли строчки из стиха Тараса Шевченко

Вчера, 23-го июля украинская компания-разработчик компьютерных игр GSC Game World опубликовала трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Кадры из новой игры были представлены на Xbox Games Showcase. В ролике нового "сталкера" были показаны несколько локаций Припяти, монстры и аномалии.

Фанаты уже успели затереть трейлер до дыр и обнаружили интересную деталь - на капсуле с таинственным существом можно увидеть строчки из стихотворения "Катерина" украинского писателя Тараса Шевченко.

"Ни отца, ни мать родную

слушать не хотела —

с москалем слюбилась Катря,

как сердце велело.

Полюбила молодого,

в садик выходила,

пока там девичью долю

не запропастила".

Дата релиза игры пока неизвестна. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PC и XBOX и будет временным эксклюзивом Microsoft.

А вот и сам трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2