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В Call of Duty: Warzone можно подорвать вымышленную Донбасс Арену
Верданск уже не будет прежним. Стадион открывается. Поезд прибывает.
На днях издательство Activision опубликовало трейлер 5-го сезона батл-рояля - Call of Duty: Warzone.
В новом ролике были показаны боевые действие на востоке Украины и воссоздан прообраз украинского Донецка - вымышленный город Верданск.
В центре внимания прототип Донбасс Арены - стадион в игре имеет такую же структуру и форму, но располагается арена возле гор и крыша объекта закрыта, в отличии от реального стадиона.
В игре можно взорвать крышу вымышленной Донбасс Арены. После этого игроки получат возможность посетить новые мини-локации на и возле стадиона: магазины и площадки обзора.
Кроме футбольной арены разработчики также сделали прототипы других реальных обьектов административного центра Донецкой области:
- Донецкий банк
- Супермаркет
- Уничтоженная башня аэропорта
В игре можно будет увидеть здание, похожее на Верховную Раду Украины.
А также игрокам будет доступен прообраз Днепровской ГЭС из Запорожья.
Ранее в СМИ был резонанс из-за другой части серии Сall of Duty. В Modern Warfare действия проходили в прообразе Сирии - в вымышленной стране Урзыкстан с участием военных РФ.
А вот и сам трейлер 5-го сезона Call of Duty: Warzone