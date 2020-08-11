В Call of Duty: Warzone можно подорвать вымышленную Донбасс Арену

На днях издательство Activision опубликовало трейлер 5-го сезона батл-рояля - Call of Duty: Warzone.

В новом ролике были показаны боевые действие на востоке Украины и воссоздан прообраз украинского Донецка - вымышленный город Верданск.

В центре внимания прототип Донбасс Арены - стадион в игре имеет такую же структуру и форму, но располагается арена возле гор и крыша объекта закрыта, в отличии от реального стадиона.

В игре можно взорвать крышу вымышленной Донбасс Арены. После этого игроки получат возможность посетить новые мини-локации на и возле стадиона: магазины и площадки обзора.

Кроме футбольной арены разработчики также сделали прототипы других реальных обьектов административного центра Донецкой области:

Донецкий банк

Супермаркет

Уничтоженная башня аэропорта

В игре можно будет увидеть здание, похожее на Верховную Раду Украины.

А также игрокам будет доступен прообраз Днепровской ГЭС из Запорожья.

Ранее в СМИ был резонанс из-за другой части серии Сall of Duty. В Modern Warfare действия проходили в прообразе Сирии - в вымышленной стране Урзыкстан с участием военных РФ.

А вот и сам трейлер 5-го сезона Call of Duty: Warzone