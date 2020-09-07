Официально: Киберспорт в Украине признан полноценным видом спорта

Федерация киберспорта Украины (UESF) сообщила, что сегодня, 7-го сентября киберспорт стал официальным видом спорта в Украине.

Над этим проектом UESF работали совместно с Министерством молодежи и спорта Украины.

"Сегодня, 7 сентября, на заседании комиссии большинством голосов присутствующих киберспорт был официально признан и внесен в список видов спорта благодаря слаженной совместной работе Министерства молодежи и спорта Украины, Федерации киберспорта Украины (UESF), коллег из IESF - International Esports Federation и наших региональных представительств", - сообщается в официальном письме Федерации киберспорта Украины.

Напомним, UESF была основана в 2018-го году, а документы на признание киберспорта в Украине подала в конце августа.