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Официально: Киберспорт в Украине признан полноценным видом спорта

Другое
(3 голосов)

Знаменательный день для украинских геймеров и киберспортсменов

Официально: Киберспорт в Украине признан полноценным видом спорта
Новина українською

Федерация киберспорта Украины (UESF) сообщила, что сегодня, 7-го сентября киберспорт стал официальным видом спорта в Украине.

Над этим проектом UESF работали совместно с Министерством молодежи и спорта Украины.

"Сегодня, 7 сентября, на заседании комиссии большинством голосов присутствующих киберспорт был официально признан и внесен в список видов спорта благодаря слаженной совместной работе Министерства молодежи и спорта Украины, Федерации киберспорта Украины (UESF), коллег из IESF - International Esports Federation и наших региональных представительств", - сообщается в официальном письме Федерации киберспорта Украины.

Напомним, UESF была основана в 2018-го году, а документы на признание киберспорта в Украине подала в конце августа.

Официально: Киберспорт в Украине признан полноценным видом спорта - изображение 1
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Источник:
UESF
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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.09.2020 в 20:12
Скоро виртуальные браки признают...
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Термит (Киев)
07.09.2020 в 20:00
Грустно, особенно за таких "спортсменов".Лично мне после 17 лет в легкой атлетике, сложно принять такой "прогресс"
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kudеsnik (Киев)
07.09.2020 в 19:56
Ну все, теперь заживем! )
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