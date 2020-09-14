УАФ анонсировала турнир по PES под своей эгидой

УАФ анонсировала первый киберфутбольний турнир в сезоне 2020/21 - PES Autumn Cup. Этот чемпионат также впервые пройдет под эгидой Украинской ассоциации электронного футболу.

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Турнир по Pro Evolution Soccer будет одним из четырех сезонных соревнований. PES Autumn Cup пройдет в три этапа: две онлайн-квалификации (3 и 4 октября) и финальный раунд (17-18 октября).

Условия регистрации:

Подать заявку в перид с 21-го по 28 сентября;

Принять участие смогут только граждане Украины в возрасте от 16 лет;

Игровая платформа: PlayStation 4.

Дополнительная информация и регламент PES Autumn Cup будут объявлены позже.