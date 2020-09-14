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УАФ анонсировала турнир по PES под своей эгидой
Регистрация с 21 по 28 сентября
УАФ анонсировала первый киберфутбольний турнир в сезоне 2020/21 - PES Autumn Cup. Этот чемпионат также впервые пройдет под эгидой Украинской ассоциации электронного футболу.
Турнир по Pro Evolution Soccer будет одним из четырех сезонных соревнований. PES Autumn Cup пройдет в три этапа: две онлайн-квалификации (3 и 4 октября) и финальный раунд (17-18 октября).
Условия регистрации:
- Подать заявку в перид с 21-го по 28 сентября;
- Принять участие смогут только граждане Украины в возрасте от 16 лет;
- Игровая платформа: PlayStation 4.
Дополнительная информация и регламент PES Autumn Cup будут объявлены позже.
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Источник:УАФ
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