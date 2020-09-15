Разные версии Месси. Состоялся релиз Pro Evolution Soccer 2021

Cостоялся релиз Pro Evolution Soccer 2021.

Konami выпустила обновление для eFootball PES 2020 (вышедшей в сентябре 2019 года). PES 2021 SEASON UPDATE содержит данные об игроках и составах клубов текущего футбольного сезона.

Читайте также Месси и Роналду впервые вместе попали на обложку футсима. Криш и Лео в PES 21

Цена новой игры для Украины на игровой площадке Steam составляет 379 грн.

Японская компания сопроводила выход новой части футсима "лаунч-трейлером". В ролике показаны разные ключевые моменты из карьеры Лионеля Месси в каталонской "Барселоне".

Launch Trailer eFootball PES 2021