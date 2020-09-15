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Разные версии Месси. Состоялся релиз Pro Evolution Soccer 2021
Не полноценная игра, а скорее просто аддон к PES 2020
Cостоялся релиз Pro Evolution Soccer 2021.
Konami выпустила обновление для eFootball PES 2020 (вышедшей в сентябре 2019 года). PES 2021 SEASON UPDATE содержит данные об игроках и составах клубов текущего футбольного сезона.
Цена новой игры для Украины на игровой площадке Steam составляет 379 грн.
Японская компания сопроводила выход новой части футсима "лаунч-трейлером". В ролике показаны разные ключевые моменты из карьеры Лионеля Месси в каталонской "Барселоне".
Launch Trailer eFootball PES 2021
Напомним,