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Разные версии Месси. Состоялся релиз Pro Evolution Soccer 2021

Другое
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Не полноценная игра, а скорее просто аддон к PES 2020

Разные версии Месси. Состоялся релиз Pro Evolution Soccer 2021
Новина українською

Cостоялся релиз Pro Evolution Soccer 2021.

Konami выпустила обновление для eFootball PES 2020 (вышедшей в сентябре 2019 года). PES 2021 SEASON UPDATE содержит данные об игроках и составах клубов текущего футбольного сезона.

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Цена новой игры для Украины на игровой площадке Steam составляет 379 грн.

Японская компания сопроводила выход новой части футсима "лаунч-трейлером". В ролике показаны разные ключевые моменты из карьеры Лионеля Месси в каталонской "Барселоне".

Launch Trailer eFootball PES 2021

Напомним, Konami сделали основной акцент на разработке Pro Evolution Soccer 2022, так как в конце этого года выйдет новое поколение консолей - Xbox Series X и PlayStation 5.

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В статье: Лионель Месси PES
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