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В тур по Украине отправилась уникальная фура-трансформер Кибертрак

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В тур по Украине отправилась уникальная фура-трансформер Кибертрак

Новина українською

В Украине стартовал уникальный проект "Кибертрак", организаторами которого выступили Parimatch, VIVO, HyperX и Uklon совместно с федерацией киберспорта UESF.

"Кибертрак" — это огромная фура-трансформер, которая предлагает множество развлечений интересных как для фанатов киберспорта, так и для футбольных болельщиков. Впервые "Кибертрак" оценили гости столичного "Олимпийского", которые пришли на главную арену страны посмотреть матч Украина - Нидерланды. А уже 15 июня фура-трансформер посетит Ровно.

В "Кибертраке" пройдут финалы киберспортивных соревнований по CS:GO и Dota 2, а их победители получают крутые подарки от партнеров проекта. Кроме кибертурниров фура-трансформер также разворачивает лаунж-зону PlayStation, настольный теннис, настольный футбол, фудкорт и фотозону. Также для всех присутствующих будет работать диджей. Тем самым проект сочетает эмоции киберспорта и Евро-2020 вместе с Parimatch, киберспортивным букмекером №1!

Киберспортивный проект "Кибертрак" охватит практически все города страны. После Ровно фура-трансформер посетит Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Николаев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву и Черкассы. Тур продлится до 7 июля, поэтому у всех желающих есть возможность ворваться в атмосферу Евро и киберспорта!

В тур по Украине отправилась уникальная фура-трансформер Кибертрак - изображение 1

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В статье: ПариМатч
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