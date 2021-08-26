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Опубликован официальный геймплейный трейлер eFootball
Не все механики будут доступны на старте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторы футбольного симулятора eFootball опубликовали официальный геймплейный трейлер. Ролик длится почти семь минут. Авторы хотели сделать игру как можно реалистичнее, поэтому долгое время работали над анимациями и моделями футболистов.
Не все показанные в трейлере механики будут в игре на старте. Например, не будет возможности перехватить мяч с особенной анимацией и "удара акулы" — новой техники, позволяющей отдавать пасы намного быстрее. Всё это появится в eFootball через какое-то время после выхода. Также в момент релиза на PS5 в симуляторе не будет поддержки особенностей геймпада DualSense в виде тактической отдачи и адаптивных триггеров.
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