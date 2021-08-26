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Опубликован официальный геймплейный трейлер eFootball

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Не все механики будут доступны на старте

Опубликован официальный геймплейный трейлер eFootball

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторы футбольного симулятора eFootball опубликовали официальный геймплейный трейлер. Ролик длится почти семь минут. Авторы хотели сделать игру как можно реалистичнее, поэтому долгое время работали над анимациями и моделями футболистов.

Не все показанные в трейлере механики будут в игре на старте. Например, не будет возможности перехватить мяч с особенной анимацией и "удара акулы" — новой техники, позволяющей отдавать пасы намного быстрее. Всё это появится в eFootball через какое-то время после выхода. Также в момент релиза на PS5 в симуляторе не будет поддержки особенностей геймпада DualSense в виде тактической отдачи и адаптивных триггеров.

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В статье: киберспорт
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