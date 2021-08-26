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Умер многократный участник Дакара

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Он упал в навоз

Умер многократный участник Дакара

Новина українською

Многократный участник "Дакара", голландец Тон ван Генухтен скончался в результате несчастного случая на производстве. Тон упал в бункер с навозом, получив травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает Omroep Brabant.

Ван Генухтен входил в нидерландскую команду Team de Rooy.

"Какой же это чёрный день. У меня просто нет слов, чтобы выразить, что у меня на душе. Очень, очень грустно", — сказал руководитель и ведущий пилот Team de Rooy Жерар де Рой.

Тон участвовал в ралли "Дакар" в общей сложности шесть раз в период с 2013 по 2018 год.

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В статье: Дакар
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