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Умер многократный участник Дакара
Он упал в навоз
Многократный участник "Дакара", голландец Тон ван Генухтен скончался в результате несчастного случая на производстве. Тон упал в бункер с навозом, получив травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает Omroep Brabant.
Ван Генухтен входил в нидерландскую команду Team de Rooy.
"Какой же это чёрный день. У меня просто нет слов, чтобы выразить, что у меня на душе. Очень, очень грустно", — сказал руководитель и ведущий пилот Team de Rooy Жерар де Рой.
Тон участвовал в ралли "Дакар" в общей сложности шесть раз в период с 2013 по 2018 год.
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