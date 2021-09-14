  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Другое
  4. Михайлюк и Лень узнали свой рейтинг в NBA 2K22
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк и Лень узнали свой рейтинг в NBA 2K22

Другое
Обновлено
(1 голосов)

Алексей повыше

Михайлюк и Лень узнали свой рейтинг в NBA 2K22

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два представителя Украины в НБА центровой Сакраменто Алексей Лень и атакующий защитник Торонто Святослав Михайлюк получили обновленный рейтинг в популярном симуляторе баскетбола NBA 2K22.

Леня разработчики игры оценили в 76 баллов из 100 (в прошлом сезоне было 77), а Михайлюк впервые получил 74 балла (72 в сезоне 2020-2021).

Михайлюк и Лень узнали свой рейтинг в NBA 2K22 - изображение 1

Самыми рейтинговыми баскетболистами в NBA 2K22 стали ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс, 96), Кевин Дюрант (Бруклин, 96), Стефен Карри (Голден Стэйт, 96) и Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс, 96).

NBA 2K22 вышла 10 сентября.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...