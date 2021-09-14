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Михайлюк и Лень узнали свой рейтинг в NBA 2K22
Алексей повыше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два представителя Украины в НБА центровой Сакраменто Алексей Лень и атакующий защитник Торонто Святослав Михайлюк получили обновленный рейтинг в популярном симуляторе баскетбола NBA 2K22.
Леня разработчики игры оценили в 76 баллов из 100 (в прошлом сезоне было 77), а Михайлюк впервые получил 74 балла (72 в сезоне 2020-2021).
Самыми рейтинговыми баскетболистами в NBA 2K22 стали ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс, 96), Кевин Дюрант (Бруклин, 96), Стефен Карри (Голден Стэйт, 96) и Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс, 96).
NBA 2K22 вышла 10 сентября.
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