В Украине стартует международный CS:GO турнир Red Bull Flick

Уже во второй раз в Украине пройдет Red Bull Flick – международный турнир по CS:GO в формате 2х2 с уникальным набором ландшафта, механик и карт! Регистрация уже открыта!!

В этом году игроков ждут новые футуристические карты, ожесточенные противостояния в CS:GO и шанс сыграть с мировыми звездами киберспорта. Неизменными остаются только формат турнира - 2 на 2, и цель - удержание контрольных точек.

Принять участие могут команды из 2 человек, которые сначала сойдутся в онлайн-квалификациях, чтобы в случае победы попасть на финальные стадии турнира.

Украинские онлайн-квалификации, проводимые совместно с Федерацией киберспорта Украины (UESF), пройдут 18 и 25 сентября, а также 2 и 10 октября. А 23 октября лучшие команды квалификаций примут участие в Национальном онлайн-финале.

Матчи Red Bull Flick 2021 пройдут на пяти кастомных картах: Digital Archives, Control Room, City Palace, Sky Platform и Wi-nG:5.

Что дальше?

30 октября победители украинского Red Bull Flick примут участие в международной закрытой квалификации для победителей всех стран-участниц. Для выхода в Мировой Финал украинской команде необходимо будет войти в ТОП-8 этого финального раунда.

Решающие противостояния устроят 19-21 ноября в Хельсинки, Финляндия в официальном соревновании Pro-AM Red Bull Flick Invitational, где финалистам также придется бороться с 8 дуэтами игроков из профессиональных киберспортивных команд ENCE, Cloud9, G2, OG, FURIA и BIG.

Две лучшие команды каждой украинской квалификации получат призы от SteelSeries, а призовой фонд Международного Гранд-финала - 50 000 €!

Больше деталей о турнире и регистрация здесь: www.redbull.ua/flick

Red Bull Flick - это турнир по CS:GO с новым игровым режимом, созданным специально для команд из двух игроков. Основная цель в Red Bull Flick - захват и удержание одной из трех точек. Глобальный партнер по периферийному оборудованию - SteelSeries. Локально турнир проводится совместно Федерацией киберспорта Украины и медиа-партнером UA-Футбол.