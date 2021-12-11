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В Украине проходит международный турнир по PUBG Mobile
Red Bull Mobile Esports Open возвращается в новом сезоне
Red Bull
Большой открытый турнир по киберспортивным мобильным играм в мире пройдет уже в четвертый раз, в прошлом сезоне в соревновании приняли участие 20 000 игроков. В этот раз игроки со всей Украины тоже могут побороться за победу!
Red Bull Mobile Esports Open (Red Bull M.E.O.) – это крупнейший в мире киберспортивный турнир по мобильным играм, в рамках которого борются игроки из более чем 30 стран. Принять участие в соревновании может любой – как новичок, так и про-геймер. От игроков требуется только наличие мобильного телефона!
В Украине в рамках Red Bull M.E.O. будет проведен турнир по PUBG Mobile, которая зарекомендовала себя как одна из самых серьезных мобильных дисциплин.
В PUBG Mobile участникам предстоит собрать отряд из четырех игроков, найти лучшее вооружение на карте и пережить всех оппонентов в режиме королевской битвы. Команды по четыре игрока (известные как Quads) прыгают на парашюте на отдаленный остров, чтобы сразиться до победы в режиме «победитель забирает все». Игроки должны найти свое собственное оружие, транспортные средства и припасы, а также победить на визуально и тактически насыщенном поле боя, что заставляет игроков находиться в постоянно уменьшающейся зоне игры. Собирай команду из четырех человек, подавай заявку на участие и начинай тренировки: украинские онлайн-квалификации начнутся уже 4 декабря.
Турнир разделен на три этапа:
национальные квалификации, национальный финал и международный финал.
В Украине пройдет пять онлайн-квалификаций с 4 по 12 декабря. Из каждой онлайн-квалификации в финал проходит по 4 команды.
Национальный финал пройдет 18 декабря.
В призовой фонд украинского турнира войдут денежные призы, а также гарнитуры HyperX Cloud Stinger™ Core, зарядные станции HyperX ChargePlay Base, брендированные куртки HyperX и HyperX Power Packs.
Лучшие четыре команды Национального финала также получат право представить Украину в Международном Европейском Онлайн Финале Red Bull M.E.O., который состоится 20 декабря и призовой фонд которого составит 10.000 евро.
Подавай заявку на участие и начинай свой киберспортивный путь вместе с Red Bull M.E.O. Зарегистрироваться и узнать больше о турнире Red Bull M.E.O. можно по ссылке.
Украинский турнир Red Bull M.E.O. проводится вместе с Федерацией Киберспорта Украины (UESF) и при поддержке медиа-партнеров iSport и UA-Футбол.
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