Каким будет S.T.A.L.K.E.R. 2? Возвращение Alan Wake. Sniper Elite V во Франции

Во что поиграть? Свежий выпуск о топ-играх, в которые ты будешь точно играть в 2022-м году. Что нового и аномального в продолжении легенды S.T.A.L.K.E.R. 2? Чем будет пугать Alan Wake 2? Где будем стрелять по фашистам в Sniper Elite 5? Топовый выпуск!