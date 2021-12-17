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Каким будет S.T.A.L.K.E.R. 2? Возвращение Alan Wake. Sniper Elite V во Франции

Другое
(2 голосов)
Каким будет S.T.A.L.K.E.R. 2? Возвращение Alan Wake. Sniper Elite V во Франции

Новина українською

Во что поиграть? Свежий выпуск о топ-играх, в которые ты будешь точно играть в 2022-м году. Что нового и аномального в продолжении легенды S.T.A.L.K.E.R. 2? Чем будет пугать Alan Wake 2? Где будем стрелять по фашистам в Sniper Elite 5? Топовый выпуск!

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