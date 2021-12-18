Лучшие украинские игроки из PUBG Mobile сойдутся в Национальном финале

В декабре в Украине прошли национальные квалификации открытого международного турнира по киберспортивным мобильным играм Red Bull M.E.O.

В рамках нынешнего сезона данного турнира боролись игроки из более чем 30 стран. В украинских отборах приняли участие почти полтысячи участников, сформировавшись в 117 команд по четыре игрока. География турнира впечатляет, свои силы испытали любители PUBG Mobile из Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черкасской, Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской, Донецкой, Закарпатской, Полтавской, Житомирской, Волынской и Ровенской областей.

Впереди – Национальный оффлайн финал Red Bull M.E.O., который пройдет одновременно в нескольких городах и будет транслироваться онлайн. Лучшие четыре команды каждой из пяти квалификаций продолжат борьбу за главные призы, а также возможность попасть на Международный Европейский финал.

Финалисты украинского Red Bull M.E.O.:

1 квалификация - BEBRA ESPORTS, Cyber ​​Cartel, Ncov Team, ItngPain

2 квалификация - OBZZ, FIX, Chinazes, PostFactum

3 квалификация - High Hopes, Olympus FLAME, ICE tm, Demolition

4 квалификация - BroUA, AllCash Team, Steel Snakes, VR3 Company

5 квалификация - Food Team, Patriots Team, Freak Circus, Verhorna Rada

Напомним, что принять участие в соревновании мог любой – как новичок, так и про-геймер.

Национальный финал Red Bull M.E.O. состоится 18 декабря в 12:00 одновременно в Киеве (CyberRing, проспект Героев Сталинграда, 27), Львове (CoMMuna, ул. Кольберга, 3а) и Днепре (Windigo Arena, улица Глинки, 2).

Онлайн за финалом можно будет следить на официальном twitch-канале UESF.

В призовой фонд украинского турнира войдут денежные призы, а также гарнитуры HyperX Cloud Stinger™ Core, зарядные станции HyperX ChargePlay Base, брендированные куртки HyperX и HyperX Power Packs.

Лучшие четыре команды Национального финала также получат право представить Украину в Международном Европейском Онлайн Финале Red Bull M.E.O., который состоится 20 декабря и призовой фонд которого составит 10.000 евро.

Украинский турнир Red Bull M.E.O. проводится вместе с Федерацией Киберспорта Украины (UESF) и при поддержке медиа-партнера и UA-Футбол.

Детали проекта смотрите здесь.